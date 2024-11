Quan anem a sopar amb amics, familiars o companys de feina tot són flors i violes fins que arriba l'hora de pagar. En aquell moment comencen a sorgir els problemes. Hi ha persones que no tenen cap problema amb dividir la despesa de tots. Però n'hi ha d'altres que no volen pagar el beure excessiu d'altres persones o extres dels plats del menú. Quan es divideix, sovint paguen justos per pecadors. Hi ha gent generosa que no hi pensa i altra que mira cada cèntim.