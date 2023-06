Divendres, dia de cultura a 'La Brúixola'

Com cada divendres, comencem 'La Brúixola de la Cultura' amb en Robert Calvo, que ens parla del 'Balla Vallès', el festival de dansa que se celebra al Castell de Sentmenat, al Vallès Occidental. Ens explica també què és 'La Selva de l'Aventura', el parc de llits elàstics entre arbres més gran del món i que es troba a Arbúcies. Robert Calvo també ens parla d'Empieza de Cero, el llibre més personal d'Alonso Caparrós, i ens proposa el concert de Pimpinela de cara al mes d'octubre. Pel que fa a les sèries, en Jaume Mas ens en porta quatre d'animació per adults: El mundo no me hará mala persona, Invincible, Archer i Samurai Jack. Per acabar, la Marta Lozano ens explica els pròxims concerts que acull la capital catalana, entre ells: The Who, Maroon 5 o el Share Festival, que portarà artistes com Quevedo, Morad o Bizarrap. A més, escoltem les noves cançons de Rosalía i Aitana; i parlem de Bob Dylan, que la setmana vinent comença la seva gira per Espanya amb 12 concerts.