Dispositiu especial de trànsit per l’11 de setembre: 1.767 agents i més de 1.300 controls

El Servei Català de Trànsit (SCT) posa en marxa aquest dimarts 10 de setembre a les 15 h un dispositiu especial amb motiu de l’operació sortida de l’11 de setembre. Fins diumenge 14 a mitjanit, 1.767 agents dels Mossos d’Esquadra desplegaran més de 1.300 controls arreu del territori per garantir la seguretat viària.
Durant la primera fase, entre avui i dijous, es preveu que uns 470.000 vehicles abandonin l’àrea metropolitana de Barcelona. Pel retorn, s’estima que 260.000 cotxes tornaran a la capital catalana. Les destinacions més freqüents continuaran sent les zones litorals, especialment la Costa Brava i la Costa Daurada, segons les previsions meteorològiques.
Controls intensius i resposta àgil
Els agents de trànsit actuaran de manera proactiva per prevenir sinistres, amb especial atenció a conductes de risc com l’excés de velocitat, les distraccions al volant o la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. En total, es duran a terme 1.305 controls, repartits entre:
- 363 d’alcoholèmia i drogues
- 206 de seguretat passiva
- 184 de motocicletes
- 239 de distraccions
- 191 de velocitat
- 122 de transports
A més, el dispositiu comptarà amb una capacitat de resposta “àgil” davant qualsevol incidència que pugui afectar la mobilitat, com avaries, condicions meteorològiques adverses o accidents. La gestió es farà de forma coordinada amb el SEM, els titulars de les vies i altres actors implicats.
Mesures especials a les vies més transitades
Per minimitzar les afectacions viàries, s’habilitaran mesures d’ordenació del trànsit a la C-31, la C-65, l’N-II i la GI-662, a la Costa Brava. El carril bus-VAO de la C-58 estarà obert a tots els vehicles, excepte camions de més de 7,5 tones.
De cara al retorn de diumenge, es preveuen carrils addicionals en sentit Barcelona a:
- L’AP-7 (Sant Celoni – Montornès del Vallès i Vilafranca – Molins de Rei)
- La C-32 (Sant Andreu de Llavaneres – Montgat)
En aquests trams, els camions de menys de 7,5 tones hauran de circular a 80 km/h pel carril dret i no podran avançar. També es limitarà la velocitat a 100 km/h a l’AP-7 entre Vilafranca i el Papiol (o Subirats, si no s’instal·la el carril addicional) entre les 14 h i les 22 h de diumenge.