La disfunció erèctil: una realitat amagada

El món de la salut està envoltat de dubtes i tabús que la persona que els té no els resol mai o triga molt a fer-ho. En l'àmbit de la sexualitat, els tabús es multipliquen, per exemple, a l'hora d'afrontar una disfunció erèctil. Un problema que és molt comú entre els homes, però que no es tracta mèdicament tant com s'hauria. Segurament, per l'associació social a la manca de virilitat i perquè molts homes viuen com una incapacitat.

David Cueto explica que a vegades "la pressió per estar a l'altura en un coit" exerceix un efecte negatiu que el cos detecta i no respon com s'espera. D'altra banda, Cueto també destaca que la solució a un problema d'aquest tipus no és sempre la mateixa. "El que és bo per una persona pot no ser-ho per una altra", afegeix.