La Diputació de Barcelona anuncia una injecció de 25 milions d'euros pel programa Renovables 2030

La Diputació de Barcelona destina 177 milions d’euros en tres anys per impulsar energies renovables als municipis. Avui s’ha aprovat una nova línia d’ajuts de 25 milions d’euros en el marc del programa Renovables 2030, que finançarà un total de 800 projectes en 200 municipis. A més de millorar la sostenibilitat, l’objectiu és reduir despeses energètiques i reforçar l’autonomia local. El president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, explica a 'La Brúixola' que "hem de tenir els municipis preparats per a la transició energètica". Serra assegura també que des de l'ens "demanem als ajuntaments que els excedents d'energia puguin beneficiar la ciutadania en general i les llars vulnerables". Serra celebra que "hem rebut una allau de projectes" per part dels municipis, però recorda que encara hi ha molts reptes al davant: "el principal no és la generació d'energia renovable sinó la reducció d'emissions, avançant en matèria d'electrificació en mobilitat, indústria o consum tèrmic". Uns reptes que són compartits, assegura Serra, amb la Generalitat a través d'una "col·laboració intensa".