El diagnòstic precoç i l’adherència al tractament factors claus per controlar la progressió de la DMAE

La DMAE humida o neovascular provoca l'aparició de nous vasos sanguinis -neovascularitzacions - que causen una acumulació de fluid sota de la retina. Afortunadament, avui dia és possible tractar-la eficaçment i aturar la seva progressió mitjançant tractaments que controlen aquesta acumulació de fluid. La clau és detectar-la el més aviat possible per evitar que els seus danys en la visió siguin irreversibles i mantenir un tractament continuat. En aquest sentit algunes de les dades que es recullen en l'informe Objectiu DMAE són aquestes: més de 800.000 persones pateixen DMAE a Espanya; és la primera causa de ceguesa legal al país i encara molt desconeguda; el perfil mitjà del pacient és el d'una dona de 72 anys; el 25% dels majors de 75 anys tenen DMAE; passen 6,4 mesos fins al diagnòstic i 10 mesos en pacients que viuen en entorn rural; l'impacte emocional i pèrdua d'autonomia de les persones grans i en el seu entorn és un factor molt preocupant; el 49% de les persones amb DMAE necessiten un cuidador; és important potenciar el suport psicològic; el 70% dels pacients tenen por a quedar-se cecs i se senten sense recursos; és una malaltia infratractada i es destaca la importància del seguiment del tractament. Carles Aguilar entrevista al Dr. Alfredo Adán, Director de l’Institut d’Oftalmologia del Hospital Clínic de Barcelona i Catedràtic d’Oftalmologia de la Universitat de Barcelona.