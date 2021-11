Diabetis City, nova plataforma per resoldre els dubtes sobre la diabetis Tipus 2

La diabetis és una patologia que afecta el 13,8% dels espanyols més grans de 18 anys i segueix en augment. Amb motiu del Dia Mundial de la diabetis, entrevistem la Dra. Ana Cebrián Cuenca, de Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària i Coordinadora del grup de treball d'Atenció Primària de la Societat Espanyola de Diabetis. La Diabetis mellitus apareix per una alteració del metabolisme, i es caracteritza per un augment de la quantitat de glucosa a la sang. Hi ha diversos tipus, encara que la diabetis Tipus 2 és la més comuna, representant el 90% dels casos. La característica principal d'aquesta malaltia crònica és la presència d'uns nivells de glucosa en sang elevats a causa de la resistència de l'organisme davant de la insulina, cosa que fa que, encara que aquesta hormona estigui present a la circulació sanguínia, les cèl·lules no puguin utilitzar-la adequadament introduir el sucre al seu interior. En aquest sentit, AstraZeneca ha llançat una nova plataforma, anomenada Diabetis City, avalada per la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE) i dirigida a les persones amb diabetis Tipus 2 ia tota la societat en general. Els professionals sanitaris que han col·laborat en la construcció d'aquesta plataforma han recollit tot aquest coneixement per ajudar la població a resoldre els dubtes sobre la diabetis Tipus 2.