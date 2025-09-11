Dia tràgic a les carreteres catalanes: tres morts en accidents de trànsit

Aquest dijous s’ha confirmat un dia negre a les carreteres catalanes. Amb tres noves víctimes mortals, Catalunya ha superat el trist rècord de 100 morts en sinistres de trànsit en el que portem d’any.
El primer accident va tenir lloc ahir a la tarda a la B-10, a l’altura de Sant Adrià de Besòs. Un jove motorista de 24 anys, veí de Barcelona, va perdre la vida després de sortir de la via per causes que encara s’estan investigant i impactar contra la mitjana.
La tragèdia ha continuat aquesta matinada amb un xoc frontal entre dos turismes a la N-II, a l’altura de Vidreres, a la comarca de la Selva. El sinistre ha provocat la mort dels dos conductors implicats: un home de 54 anys, veí de Sils, i una jove de 23 anys, resident a Amer.
Prudència i responsabilitat
Els serveis d’emergència han treballat intensament en ambdós casos, mentre les autoritats demanen prudència i responsabilitat al volant per evitar que aquestes xifres continuïn augmentant.