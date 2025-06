LIDERATGES, L’economia en clau d’Igualtat

Dia Mundial del Medi Ambient

El 5 de juny se celebra el Día Mundial del Medi Ambient, una data promoguda per Nacions Unides des de fa més de cincuanta anys amb un objetiu clar: concienciar a la societat, les institucions i les empreses sobre la urgencia de protegir el nostre entorn natural. Aquest any, el lema escollit es: "Sense contaminación per plàstics".