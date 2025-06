El Dia Mundial de l’ELA arriba demà amb reptes al davant

L'ELA és la tercera malaltia neurodegenerativa més comuna a l’estat i es calcula que actualment la pateixen entre 4.000 i 4.500 persones arreu d’Espanya i més de 550 a Catalunya. És per això que, anualment, es commemora, el 21 de juny, el dia mundial d’aquesta malaltia, per conscienciar la població sobre l’impacte que té sobre les persones a qui els afecta.

La Fundació Miquel Valls, un referent

A Catalunya, la Fundació Miquel Valls treballa diàriament per oferir les màximes facilitats als pacients d’ELA. L’any passat van atendre 582 persones amb accions com l’atenció domiciliària o campanyes de visibilitat a les xarxes per prendre consciència sobre l’abast de la malaltia. Al dia previ del dia mundial, parlem amb l’Anna Rigola, cap de comunicació de la fundació, sobre els reptes que tenen per davant, com la posada en escena de la Llei ELA després de la seva aprovació, l’any passat, al Congrés dels Diputats.