Un dia Mundial contra la Droga centrat en la prevenció

Avui en el tema de la setmana ens volem fixar en un dia internacional que es celebra just avui, que és el Dia Internacional de la Lluita contra l’ús indegut i tràfic ilícit de Drogues, conegut també com el Dia Mundial contra les drogues en general. Les drogues són un problema que cada cop està més present en la nostra vida, sobretot per l’addicció que aquestes provoquen. És un dia molt important per tractar-lo en profunditat, i per incidir sobretot en que és molt important ajudar a les persones que pateixen addicció, però que també és important invertir en prevenció, per a que cada vegada hagi menys casos de persones que desenvolupen aquest problema d’addicció... per tractar aquest tema hem parlat primer de tot amb el Doctor Manel Mas-Bagà, psiquiatra i fundador del centre CAT Barcelona expert en adiccions amb més de 39 anys d’experiencia en adiccions. Ens ha parlat de la importància que té aquest dia per visibilitzar aquesta lluita.

A més, també ens ha parlat del que provoquen en el nostre organisme drogues que estan acceptades socialment com l'alcohol o el tabac, i d'altres com la marihuana o la cocaína, ja que totes elles són nocives i molt perjudicials per la nostra salut. Per tancar aquest tema de la setmana hem parlat també amb el Maximiliano Calvo, cantant argentí ex addicte que ha realitzat una gira per diferents centres de rehabilitació, incloent en el que ell va estar. Ell ens explicat com ha estat el procès de estar en el centre, fins arribar a estar 'OK para el amor' com diu a la seva última cançó.

Això i molt més, al tema de la setmana que podeu escoltar a aquest mateix enllaç!