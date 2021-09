Dia Internacional per a la prevenció del suïcidi, cal parlar-ne a casa?

La propia Maria de Quesada ha dit del seu llibre que són històries callades o tapades, totes traumàtiques, i amb un nexe comú: la necessitat de posar paraules a aquesta realitat silenciada que és el suïcidi. L'objectiu és alliberar-nos de la pesada càrrega i ajudar a totes aquelles persones que estan patint en el seu dia a dia per haver viscut una experiència similar en el seu entorn

Avui parlem amb ella per donar visibilitat a un pensament tabú que, lamentablement, és una realitat social arreu del món. Posa nom a emocions fetes callar per les mateixes persones que l'han viscut, així com el seu entorn, amistats, en molts casos familia i fins i tot els mitjans de comunicació, perquè parlar de el suïcidi és un tabú, fins avui.

Ens explica que fa temps que s'ha estudiat que és millor parlar-ne que convertir-ho en un tabú als mitjans, està demostrat, i per això en parlem avui al nits de ràdio amb David Cervelló