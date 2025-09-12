Dia Internacional de l'acció contra la migranya: Descobrim els mites i les claus per tractar i conèixer aquesta malaltia

Avui és 12 de setembre i es celebra el Dia Internacional de l’acció contra la migranya, una patologia que pateixen a Espanya un milió i mig de persones i que es considerada una de les vint malalties més incapacitants que existeixen. Tot i que són episodis que afecten a tantes persones en el món, encara hi ha molta gent que no coneix bé en què consisteixen les migranyes, i que no entenen que afecten a la qualitat de vida de les persones en tots els àmbits. Per conèixer més d'aprop aquesta malaltia hem pogut parlar amb la doctora Neus Fabregat, coordinadora del grup de treball en cefalea i àlgia facial de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Encertar en el diagnòstic, clau
La doctora Fabregat ens ha destacat la importància de "saber diferenciar un mal de cap d'una migranya, ja que molts de nosaltres encara en confonem els símptomes i les diferències son massa grans com per passar-ho per alt". En aquest sentit, la doctora destaca que "existeixen fins a 150 tipus de mal de cap diferents, que poden venir per nombroses causes, així que és fàcil confrondre un simple mal de cap que, tot i que poden ser intensos depenent del tipus, no tenen res a veure amb una migranya". La principal diferència entre un mal de cap i una migranya és que la migranya "és incapacitant, qui la pateix pot quedar totalment anul·lat, condicionant notablement la capacitat de fer coses del dia a dia".
Projectes importants
Els avenços tecnològics son cabdals a l'hora de prevenir i tractar la migranya, com per exemple "un estudi de la Vall d'Hebrón que ha determinat que tractar-se a temps amb la medicació específica redueix a la meitat el tractament futur de la malaltia, que a més acaba oferint resistència a una medicació tardana. Això ens demostra que és més important que mai actuar amb antel·lació", recorda la doctora Fabregat.