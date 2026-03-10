Detingut un home acusat d’intentar matar la seva parella a Polinyà

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada de dimarts un home de 39 anys acusat d’intent d’homicidi després que, presumptament, hagués llançat la seva parella per la finestra del domicili que compartien a Polinyà (Vallès Occidental).
Els fets han tingut lloc poc abans de la mitjanit, quan els serveis d’emergències han rebut l’avís que una dona havia caigut al celobert des d’un quart pis.
La víctima ha estat traslladada en estat greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, on continua ingressada i, segons fonts policials, no es tem per la seva vida.
Detenció immediata i investigació en marxa
Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat l’home i l’han detingut com a presumpte autor de l’agressió. Els Mossos han confirmat que la investigació continua oberta per determinar exactament què ha passat i si hi ha antecedents de violència prèvia.
La policia científica ha fet una inspecció de l’escenari i s’estan recollint testimonis i proves per reconstruir els fets.