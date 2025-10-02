Detingut un home de 78 anys per la mort violenta de la seva germana a Sant Joan Despí

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous un home de 78 anys presumptament implicat en la mort de la seva germana a Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Segons fonts policials, els dos germans, d’edat avançada, haurien mantingut una baralla pels volts de les 10h del matí dins d’un domicili situat al centre de la població.
Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han trobat el cos sense vida de la dona, que presentava evidents signes de violència. El presumpte agressor ha estat detingut immediatament. Segons les primeres informacions, els dos convivien a la mateixa vivenda i haurien mantingut una discussió que va derivar en una agressió fatal.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud s’ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies del succés.