Detenen un home acusat de maltractar el seu fill de set mesos

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de naltractar el seu fill de set mesos al Vendrell (Baix Penedès). Els fets haurien tingut lloc a mitjans d'octubre, quan el nadó es va quedar sol amb el pare al domicili familiar.
Segons RTV El Vendrell, quan la mare va tornar a casa, es va trobar que el petit estava atordit i va decidir portar-lo al metge. Posteriorment va ser traslladat a l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, on el van haver d'ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
En aquest centre hospitalari, els metges van comprovar que el bebè presentava lesions incompatibles amb un accident, de manera que van activar el protocol per maltractamenta menors. Després de la seva detenció, el pare, de 42 anys, es troba en llibertat amb càrrecs i se li ha interposat una ordre d'allunyament