Detectats diversos casos de tuberculosi a l’antic Institut B9 de Badalona

El Departament de Salut ha confirmat almenys deu casos positius de tuberculosi entre les persones que viuen de manera irregular a l’antic Institut B9 de Badalona. Segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, els afectats han iniciat el tractament i no són contagiosos. Per aquest motiu, no es considera que hi hagi una alerta sanitària ni risc per a la població.
Evolució i seguiment dels contagis
El primer cas es va detectar el novembre del 2023. Tot i que la situació està “bastant controlada”, Mendioroz adverteix que els símptomes poden aparèixer mesos o anys després. S’han fet cribratges latents i s’ha informat els contactes propers sobre els símptomes i les proves disponibles. Alguns dels afectats ja van arribar al B9 sent positius i han estat seguits per Salut Pública.
Polèmica pel desallotjament
L’edifici, ocupat des del 2023 per entre 400 i 500 persones, està en procés de desallotjament. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha denunciat que no s’ha informat ni l’Ajuntament ni l’Hospital Municipal sobre els casos. Considera que, si es confirma un brot, el desallotjament hauria de posposar-se, però adverteix que no es permetrà que ningú surti per evitar la propagació.
Albiol titlla d’“irresponsabilitat” la manca de comunicació per part de Salut. Lamenta que la informació hagi sortit a la llum just quan estan a punt d’executar el desallotjament, validat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons ell, els ocupants generen problemes de convivència i estan implicats en activitats delictives.
Valoració sanitària i social
Tot i que des del punt de vista de la salut pública no és “idoni” que les persones visquin en aquest espai, Mendioroz ha remarcat que no hi ha risc per als veïns. Ha insistit que la tuberculosi no es transmet com la covid, sinó que cal un contacte prolongat en espais tancats per a la transmissió.