Detectat un nou cas de PPA que amplia la zona d’alt risc fins a Sant Just Desvern i Esplugues

El Departament d’Agricultura ha confirmat 21 nous casos de pesta porcina africana (PPA) en senglars, un dels quals s’ha detectat a Sant Just Desvern, fora del radi inicial establert a l’entorn de Cerdanyola del Vallès. Aquesta detecció obliga a incorporar Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat a la zona d’alt risc, segons han informat fonts del departament.
Amb aquests nous casos, el total de senglars positius confirmats a Catalunya s’eleva a 216, mentre que 1.708 animals analitzats han donat negatiu.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que s’estan desplegant més efectius i recursos per reforçar el pla d’erradicació i ha demanat “molta precaució” a la ciutadania.
Restriccions d’accés al medi natural als municipis afectats
Amb la incorporació de Sant Just Desvern i Esplugues, aquests municipis passen a formar part de la llista de localitats totalment o parcialment incloses en la zona d’alt risc. Això implica:
Prohibició d’accedir al medi natural, tant de manera individual com en grup.
Permís per accedir als habitatges, establiments econòmics en espais tancats, restaurants i instal·lacions esportives.
Ordeig ha remarcat que es manté l’estratègia de tancament perimetral i d’increment de captures per frenar l’expansió de la malaltia. “Continuem reforçant zones i mobilitzant tots els cossos disponibles”, ha afirmat.
Crida a la unitat i referències a l’experiència europea
El conseller ha apel·lat a fer un “front comú” entre administracions, ramaders i experts per gestionar la crisi sanitària. També ha recordat que, dels 25 països europeus que han registrat casos de PPA, Bèlgica és l’únic que ha aconseguit eradicar-la, i ho va fer en poc més d’un any.
Ordeig ha insistit que cal actuar “ràpid i bé”, però ha advertit que el procés requereix temps i rigor tècnic: “Demano, si us plau, deixar treballar els professionals”.