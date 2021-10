Descobreix tot el què ens ofereixen els Pirineus de Barcelona per a aquest estiu

A prop de Barcelona podem fer moltes coses, sense sortir de la província: fer un pícnic a Osona, visitar les mines de sal de Cardona, fer senderisme pel Berguedà o seguir el camí dels Càtars. Si busqueu una alternativa a les destinacions de muntanya de sempre, Pirineus Barcelona és l’opció per a aquest estiu. Us proposem aquest Camí dels Bons Homes, la ruta transpirinenca que va des del Santuari de Queralt, a Berga, fins al Castell de Montsegur, al departament francés d'Ariège. És sender de Gran recorregut 107, on hi podràs veure la paret nord del Pedraforca. Una altra proposta: gaudeix de l’escalada a llocs com Montserrat, fes una via ferrata o barranquisme al barranc del Forat Negre, a Guardiola de Berguedà. A mig camí entre el Montseny i el Pirineu ens hi espera la vall de Sau i l'altiplà de Collsacabra. Reconeixereu els seus precipicis i els mítics cingles de Tavertet o l'Avenc. Si t’agraden els esports nàutics, a l’embassament de Sau es pot practicar el piragüisme, la vela o l’esquí nàutic. En parlem amb Carles Barcons, president de TuralCat.