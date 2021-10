Descobreix tot el què ens ofereix la costa de Barcelona

Si parlem de platja, al Maresme, per exemple, gaudirem d’una franja costanera de 40 quilòmetres. Segur que les coneixeu pels seus sorrals de sorra fina i daurada però a més de pendre el sol i banyar-nos, podem practicar activitats naùtiques com ara vela, kayak, submarinisme o surf; així que val la pena anar vivint aquestes experiències en diferents escapades que pugueu organitzar en les pròximes setmanes. A l’altra banda, al Baix Llobregat, hi trobarem aigua dolça i salada: riu i mar es troben en una explosió natural. El triangle que conformen Collbató, Castelldefels i El Prat amaga coves, cascades, aiguamolls. Però també el patrimoni industrial del territori i els vestigis del Modernisme, recollits a la Cripta Güell, declarada Patrimoni de la Humanitat. Al Garraf, podem visitar Vilanova i la Geltrú, la vella ‘Habana chica’, pel patrimoni dels indians que venien d’ultramar. I tot això hi podem afegir les experiències enoturístiques i les escapades de senderisme o observar les colorides rajoles del Palau de Maricel de Sitges. N'hem parlat amb Oskar Stöber, president del Gremi d'Hostaleria de Sitges.