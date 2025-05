Descobreix la República Txeca!

Avui La Ciutat ha viatjat fins a la República Txeca, amb l'objectiu de conèixer tot respecte a aquest país del centre d'Europa. I per ajudar-nos a conèixer-ho millor ha vingut amb nosaltres la Marketa Lehečková, directora de la oficina de turismo de la República Txeca a Espanya, i ens ha explicat que "el millor per conèixer bé aquest país és fer-ho en cotxe, ja que és una manera molt flexible i les distancies són molt raonables, no és molt gran".

"Hem de planificar-nos bé per no perdre'ns res. Jo diria que el millor és reservar allotjament en ciutats més turístiques, però sino aniria sobre la marxa", explica la Maketa. "Hem de tenir molt clara, això sí, la ruta i tot el que volem visitar per no perdre temps", afegeix.

"Jo recomanaria anar mínim 7-10 dies, sortir de Praga i visitar els balnearis i molt més!", conclou.