Descobreix els millors regals per a Sant Valentí

Sant Valentí és un dia marcat al calendari per demostrar-se amor entre les parelles. Històricament, els regals han estat rams de flors, capses de bombons, pastissos i brioixeria personalitzada... però la cosa ha canviat. Les noves parelles no cauen en allò tradicional i aposten per coses més innovadores. Entre elles, escapades peculiars, reptes curiosos i descàrregues d'adrenalina.

Taurons i adrenalina

La Fabiana Finetto ens proposa que un primer regal del dia de Sant Valentí sigui un àlbum de foto per immortalitzar els records de la parella. Però els més atrevits poden apostar per fer pònting, per l'espeleologia a coves del país, per bucejar entre taurons o per fer un scape room de realitat virtual.

Les opcions romàntiques mai no fallen

Algunes parelles no volen moure's d'allò més romàntic, com per exemple un cap de setmana en parella a algun lloc idíl·lic. Però a això hi poodem sumar una ruta en cavall per Montserrat i una immersió al seu Parc Natural, una nit sota les estrelles dormint en una bombolla al mig del camp o una vetllada especial en una cabana al mig del bosc. I ara que és hivern, una esquiada de cap de setmana és el pla perfecte.