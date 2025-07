Desallotgen setze veïns a Caldes de Malavella per filtracions d’aigua en un edifici

Els Bombers de la Generalitat, en coordinació amb l’Ajuntament de Caldes de Malavella, han desallotjat setze veïns d’un edifici a causa de filtracions d’aigua provocades per les pluges intenses del cap de setmana.

L’edifici, que actualment es troba en procés de rehabilitació i compta amb una coberta provisional de lones de plàstic, ha patit filtracions en quatre habitatges. Davant aquesta situació, s’ha decidit evacuar preventivament la segona planta per garantir la seguretat i el benestar dels residents.

Segons fonts municipals, no hi ha risc estructural ni de col·lapse, però s’ha optat per aquesta mesura com a precaució. Dels setze veïns afectats, onze passaran les properes nits en una fonda local, mentre que els cinc restants s’allotjaran temporalment a casa de familiars.

Les autoritats continuen monitorant l’estat de l’edifici i treballen per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible.