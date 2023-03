"Des del 2008 no s'han fet noves infraestructures en matèria d'aigua"

En una entrevista a 'La Brúixola', Daniel Sempere ha explicat que la manca d'inversions es deu al fet que l'ACA va entrar en dèficit després de la sequera del 2008 i, "per decisió política" va quedar bloquejada. L'expert de la UPC també ha apuntat que les dessalinitzadores s'han frenat durant molt de temps per la despesa energètica i que la crisi econòmica del 2008 tampoc va ajudar a

invertir en aquesta matèria. Malgrat tot, Sempere té clar que ara ens hem d'adaptar a les sequeres i que no ens queda més remei que reaprofitar l'aigua que tenim: "Cada gota s'ha d'utilitzar diverses vegades". El director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC també s'ha mostrat a favor de sancionar els municipis que gastin aigua de forma abusiva i ha apuntat que "tard o d'hora" haurem de pensar a tancar les piscines privades. Sobre la previsió meteorològica per a aquesta primavera, Sempere ha dit que la previsió és que a l'abril plourà una mica més del que és habitual en aquest mes, però que això no serà suficient per revertir una sequera que s'allarga des de fa trenta mesos. L'expert de la UPC ha explicat que, sense neu al Pirineu, els municipis que depenen de fonts naturals patiran més que l'any passat perquè les fonts s'aniran secant més. També ha alertat que "ens hem de preparar per a un estiu amb una calorada important".