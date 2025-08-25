Depares: "M'agradaria que el videoclub continués, però el meu fill vull que es dediqui a una altra cosa"

L’auge de les plataformes sota demanda ha suposat un cop dur per al negoci del cinema: la gent opta més pel sofà que per la butaca del cinema, i prefereix pagar una subscripció abans que llogar una pel·lícula al videoclub, com es feia abans. Els establiments de lloguer i venda de pel·lícules i altres productes audiovisuals eren molt presents als barris i pobles de l’Estat, però han anat desapareixent paulatinament. Tot i així, encara en queden alguns. És el cas del Video Instan de Barcelona, que l’Aurora Depares regenta des de fa quinze anys i que és obert des de principis dels anys vuitanta.
“És clar que, per sobreviure, ens hem hagut d’adaptar. La novetat més important que vam introduir és el lloguer d’una sala de cinema per a desenes de persones”, explica Depares. Naturalment, entén l’auge de les plataformes per una qüestió, sobretot, de “comoditat”, però defensa que “cap plataforma té la col·lecció de 47.000 referències que té el Video Instan”. Depares afirma que, quan es jubili, li agradaria que “la vida de l’establiment continués”, tot i que no vol que sigui a través del relleu generacional del seu fill: “Vull que faci una altra cosa”, puntualitza.