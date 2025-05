Denuncien Ticketmaster pel cobrament irregular i abusiu en les entrades dels concerts de Bad Bunny

L’Organització de Consumidors i Usuaris (l'OCU) ha denunciat la plataforma Ticketmaster pel cobrament que descriuen d'irregular i abusiu en les entrades dels concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid.

A tall d’exemple,l’associació assenyala que per una entrada a un preu de 79,50 euros, un usuari n’acaba pagant 269. L’OCU precisa que 3,30 euros són en concepte de donació; 36,50 euros, per despeses de gestió, i 150, per càrrec VIP addicional.

Considera que es tracten de despeses que no són transparents ni reemborsables. L’OCU explica que aquests preus no són iguals per a tothom, ja que són dinàmics, perquè varien en funció del mercat.

L’entitat de consumidors critica que ningú esclareixi quins factors influeixen exactament en el preu final, quan i com. Per això, insta Consum que impulsi una normativa que eviti abusos en l’aplicació d’aquests imports flexibles.