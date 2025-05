Vostè, quan rep una trucada que no vol atendre, deixa sonar el telèfon o penja directament? Aquesta és la gran pregunta sobre la qual hem debatut a La Ciutat aquest divendres. És de molt bona educació deixar sonar el telèfon, però no tothom està d'acord amb això. També hem sondejat l'audiència per saber la seva opinió.