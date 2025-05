El debat al voltant de la prostitució: abolició o regulació?

El govern català proposa incloure l'abolició de la prostitució en el nou Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere. En aquest context, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha assegurat avui que, abans de tot, vol conèixer les diverses opinions que en tenen els col·lectius feministes.

La presidenta de 'Feministes de Catalunya' i professora de la UB, Sílvia Carrasco, fa a 'La Brúixola' una "valoració optimista" de la proposta del govern i considera que no es pot arribar a un consens social i polític al voltant d'aquesta qüestió perquè "el feminisme és abolicionista i la prostitució és incompatible amb la democràcia". Carrasco ha explicat el Pla de Rescat que tenen des de l'entitat per atendre les dones que es dediquen a la prostitució. L'altra cara de la moneda la trobem al sindicat OTRAS. El seu secretari de relacions internacionals, Miquel Bibiloni, explica a 'La Brúixola' que el fet de decidir regular aquesta pràctica no hauria d'estar relacionada amb un augment de les dones que s'hi dediquen. Des del sindicat reclamen "que una dona que estigui a un club pugui tenir un contracte laboral, el pugui trencar de manera voluntària i pugui tenir l'atur sense haver de ser acomiadada".