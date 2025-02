David Bueno (biòleg i Premi Josep Pla 2025): "Tots tenim un homo artisticus"

"L'art de ser humans" és l'assaig amb què el biòleg David Bueno ha rebut el Premi Josep Pla 2025. Les arts, la ciència i l'educació són imprescindibles per construir el nostre marc referencial i la manera com ens sentim part de món i interactuem amb ell i en ell. David Bueno explica que "som l'única espècie biològica que generem art" i assegura que "tots tenim un homo artisticus" dins nostre. De fet, els infants "ja utilitzen el mètode científic abans d'aprendre a parlar", diu. El biòleg i guanyador del Premi Josep Pla 2025 explica que la creativitat, la capacitat d'abstracció i la flexibilitat són tres elements clau del funcionament de la ment humana. Tot això, és part de "L'art de ser humans" que edita Destino i on Bueno parla sobre neurociència enfocada a totes les generacions.