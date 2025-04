Si encara no teniu en ment quin llibre regalareu aquest Sant Jordi, us portem dues opcions boníssimes.

Julià Bretos ha aconseguit el que no tots els autors aconsegueixen: editar en castellà i en català. És el cas de ‘La dama sense rostre’, la història de la dona que va fer possible la Sagrada Família tal i com la coneixem avui dia.

De cara a aquest Sant Jordi, Bretos estarà signant aquest llibre, però també el que seria la seva continuació, ‘Ocho pecados’, en el que explica què va passar amb aquests diners i les baralles i discrepàncies que van ocasionar.

Si vols conèixer la veritable història de la Sagrada Família, no et pots perdre aquests llibres.