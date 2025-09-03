El curs escolar començarà dilluns vinent amb menys alumnes però amb més necessitats especials

Més d’1,6 milions d'alumnes catalans començaran el curs escolar dilluns vinent. Aquesta és la previsió del Departament d’Educació, que matisa que encara no hi ha la xifra definitiva. Sigui com sigui, amb les dades disponibles, es constata una reducció de més de 2.000 alumnes respecte a l’any passat. En canvi, ha augmentat el nombre de professors, amb 1.600 places noves. Això servirà, d’una banda, per reduir ràtios i, de l’altra, per fer front a l’increment d’infants i adolescents amb necessitats especials.
El Departament ho justifica amb les dades del curs passat, en què hi va haver 9.000 alumnes més amb necessitats especials que l’anterior. La majoria, més de 6.500, tenen aquestes necessitats afegides per motius socioeconòmics o de dificultats amb l’idioma, és a dir, perquè són nouvinguts. La resta, més de 2.000, per raons cognitives. Davant d’això, es posarà en marxa un nou programa a totes les escoles per detectar possibles dificultats d’aprenentatge, sobretot de comprensió oral o lectora, a 1r i 3r de primària. D’altra banda, començarà una prova pilot a Manresa i Sabadell per atendre de forma integral els alumnes amb trastorn del neurodesenvolupament.
I això no és tot: s’incorporaran més psicòlegs i personal de suport, tal com ha anunciat la consellera d'Educació, Esther Niubó. Alhora, hi haurà 200 noves aules d’acollida, fins a superar les 1.300. També s’ampliaran els programes de reforç de les matèries principals: els de matemàtiques arribaran a més de 800 centres, el de comprensió lectora a més de 500 i el d’anglès, fins a 150.
Primer curs sense mòbils
El de 2025-2026 serà el primer curs sense mòbils ni rellotges intel·ligents en tota l’etapa obligatòria. Si bé l’any passat aquests dispositius ja estaven molt regulats, ara queden completament desterrats de les aules i no es podran fer servir tampoc amb finalitats didàctiques.
Es tracta d’una decisió que el Govern ja va anunciar el mes de juny, i que va acompanyada d’una guia amb recomanacions per a les famílies sobre l’ús dels mòbils. D’altra banda, desapareixeran les pantalles a infantil, mentre que a primària el portàtil propi passarà d’entregar-se a 5è a entregar-se a 6è. També rebran un portàtil els estudiants de Formació Professional bàsica, per garantir que tenen les mateixes eines que els alumnes d’altres estudis.
Precisament, l’aposta per l’FP és una de les medalles que es penja la consellera Niubó, que considera que el rècord de matriculacions que s’ha vist aquest estiu, després d’anys de desgavell, és "la millor notícia" del seu primer any al capdavant del Departament.
Els sindicats posen el focus en la matrícula viva
Des dels sindicats del sector, però, rebaixen el triomfalisme de la consellera. D’entrada, es mostren escèptics amb la reducció de ràtios anunciada perquè, recorden, cal tenir en compte els alumnes nous que arriben amb el curs ja en marxa.
Segons el Departament, el curs vinent el 95% dels grups d’i3 tindran una ràtio de 20 alumnes per mestre o menys, mentre que a 1r d’ESO el 97% la tindran de 30 o menys. Des d’USTEC, el sindicat majoritari de l’educació a Catalunya, avisen que amb la matrícula viva les xifres augmentaran. Estem parlant d’aquells alumnes que entren nous a una escola o institut amb el curs començat, ja sigui perquè acaben d’arribar a Catalunya o perquè han canviat de centre. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha dit en una entrevista a La Ciutat d’Onda Cero que les ràtios poden acabar sent de 25 alumnes a infantil i de 35 a secundària.
Ara bé, sí que hi ha una novetat que veu amb bons ulls: a partir d’ara, els nomenaments de professors subsituts es faran cada dia. "Feia un segle que ho demanàvem", ha dit Segura. Això, assegura, evitarà que hi hagi aules o grups sense professor durant diversos dies, quan el docent titular estigui de baixa. Una situació, lamenta, que fins ara era habitual.