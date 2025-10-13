Cues a l'estació de Sants en una jornada de trens suspesos per la dana Alice

El temporal que ha assolat les Terres de l'Ebre ha tingut també conseqüències en la mobilitat ferroviària. Renfe ha suspès tots els trens de mitjana i llarga distància del corredor mediterrani amb sortida o arribada a Barcelona i València. La decisió es va prendre ahir diumenge al vespre i aquest migdia Adif ha anunciat que la interrupció durarà, com a mínim, tot el dia d’avui.
Tot plegat s'ha fet notar, per descomptat, a l'estació de Sants, on s’han aplegat desenes i desenes de passatgers que han fet llargues cues als taulells d’informació de Renfe. Segons la companyia, tots els usuaris que tenien bitllet de mitjana i llarga distància han rebut un missatge avisant-los de la suspensió dels seus trajectes. En els casos en què s’ha pogut, diuen, els han ofert alternatives, com ara viatjar en autobús o fer escala a Madrid. Però admeten que és una situació que no depèn d’ells i que en la majoria de casos l’única solució és la paciència.
"Venim de Saragossa i anem cap a Múrcia. Ens han buscat un autobús per arribar-hi", explica l'Ángel, que encara ha tingut sort. "He fet gairebé dues hores de cua, però no tinc informació", lamenta la Susana, una barcelonina que havia planejat un viatge a València per visitar una amiga. "Havia d'agafar el tren cap a València a les 11:05, però he vist que tenia un correu de Renfe dient que les vies estaven col·lapsades. Això sí, deia que a partir de les 11:00 es podria circular, i no ha estat així", comenta la Belén, que tem que els trens de demà ja estiguin complets.
Queixes per la manca d'informació
Si bé Renfe assegura que ha avisat tots els passatgers, les queixes per la manca d’informació han estat generalitzades. Especialment indignats estaven els viatgers d’un tren que ha sortit aquest matí des de Girona amb la previsió d’arribar a València. En aturar-se a Barcelona, però, els han fet baixar i han quedat penjats.
"Ahir vam trucar per preguntar si anirien els trens, ens van dir que no ho sabien però que en principi sí. Aquest matí, abans de sortir de casa, hem tornat a trucar i ens han dit el mateix. I ara passa això", diu, molt decebuda, la Maria Teresa, que és de Tordera i volia visitar uns familiars a Alcoi. "Ens van enviar un correu dient que no sortiria el tren, però després van fer un segon comunicat dient-nos que sí, per això som aquí", afegeix la Magda, una gironina que tenia previst assistir a una fira a València.
En aquest tren també hi havia l'Axel, un jove de Gandia que ho té difícil per tornar a casa. La seva previsió era anar de Girona a València i de València a la seva ciutat, però ara es troba "atrapat" a Barcelona. "Ens han dit que aquí ens donarien una solució, però sembla que no, perquè diuen que potser no hi haurà trens fins d'aquí a un dia o dos", remata.