La Cubana celebra 45 anys damunt dels escenaris

'La Cubana' és un emblema del teatre català. Van néixer sense pretensions l'any 1980 i quatre dècades més tard segueixen amb la mateixa filosofia. Volen fer teatre de carrer per al carrer, per a la gent del poble. Una gent en la qual es fixen i de la que prenen idees per crear les seves obres. Fan teatre costumista, retratant aquells perfils socials que totes i tots tenim al voltant. Ho han fet a 'Cómeme el coco, negro' o a 'Campanades de boda'. El director de la companyia, en Jordi Milán, ens ha visitat a l'estudi de La Ciutat i ens ha explicat que no hi ha res més teatral que un casament. Milán ens ha confessat que ha arribat a agafar idees mentre viatjava en tren, escoltant les converses del voltant.

Teresina S.A., sèrie de culte

Una de les grans creacions de 'La Cubana' és la sèrie de televisió 'Teresina S.A.', més coneguda com 'Les Teresines'. Allà, Mont Plans, Sílvia Aleacar i Mercè Comes van donar vida a tres germanes del barri de Gràcia que eren un fidel reflex d'un perfil de dona molt habitual a Catalunya: la dona Teresina. Tot i això, en Jordi Milán explica que al país també hi ha molts homes Teresinos. És una manera de viure, de ser i d'entendre el món. La companyia teatral va fer aquesta mena d'obra de teatre per a la televisió sense esperar-ne gran cosa i va acabar convertint-la en una sèrie de culte que segueix vigent avui en dia.

Una exposició i un musical

'La Cubana' celebra aquests 45 anys sobre les taules amb una exposició al Palau Robert de Barcelona. S'hi estarà fins el 25 de maig i allà s'hi poden veure els decorats de les obres de teatre i sèries de televisió, el vestuari i també altres elements que han identificat la companyia al llarg dels anys. És un viatge en el temps i en la història recent de Catalunya. A més, al setembre tornaran al Teatre Romea de Barcelona, que els va veure néixer com a companyia ara fa quatre dècades. Hi seran unes setmanes amb el musical 'Lamor venia amb taxi'. En Jordi Milán ens ha explicat que després giraran per tota Espanya amb l'obra 'La cuisine de mon cousin'.