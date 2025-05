"És la crònica del seu enamorament, que no deixa de ser la meva gènesi"

L'amor etern existeix? Aquell que passa un cop i no tornar a fer-ho? Sense dubte hi ha històries d'amor que ho són d'eternes, com la que relata el llibre de la novel·lista Care Santos, titulat "L'amor que passa". Narra la història dels seus pares, l'Antonio i la Claudina, que es van conèixer a través d'una correspondència que, finalment, va resultar en més de 600 cartes que guardava la mare de l'autora. Quan aquesta va morir, tal com li va demanar a la seva filla, Santos va poder llegir les 600 cartes on es desenvolupava l'enamorament dels seus pares. "És una història que tota la família coneixíem i sabia que l'acabaria escrivint, però em vaig esperar a llegir les cartes. I sort que vaig fer-ho! Perquè l'he pogut explicar amb molts més detalls", explica l'autora.

Santos també explica que es va plantejar fins on volia explicar la història i va decidir frenar abans de "la part dolenta. Això li deixo a la ficció", diu. Arran de la història de l'Antonio i la Claudina, Santos reflexiona sobre l'amor i si una història com aquesta podria tenir lloc en l'actualitat. "Jo crec que sí. En una altra forma, però l'amor desenfrenat i el poder que té sobre nosaltres i les nostres decisions continua existint de la mateixa manera", respon l'autora a l'anterior qüestió.