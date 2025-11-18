ACTUALITAT

La crisi de l'habitatge allarga el transport a la feina 10 minuts

Això suposa un total de 220 hores anuals, o el que és el mateix, gairebé 9 díes.

ondacero.es

Barcelona |

Avui ens volem fixar en un estudi que ha publicat UGT de Catalunya, i que indica que el trajecte per anar a la feina s’ha allargat uns deu minuts diaris aproximadament en els darrers cinc anys per la crisi de l’habitatge, el que suposa gairebé una hora més a la setmana, i quatre més cada mes.

Per a que ens fem una idea de la magnitut d’aquest problema, això suposa també un total de 220 hores anuals, o el que és el mateix, uns 9 dies complets. Això ha quedat demostrat que és una situació que afecta i molt a la salut mental dels treballadors, que també s’enfronten cada dia a l’estrès que hi ha present dia rere dia a les grans ciutats com Barcelona. Per parlar de tot plegat i analitzar com ens afecta a nivell de salut mental ha vingut a La Ciutat el Sebastià Sánchez Marín, president de la Secció Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Ell ens ha explicat que tot plegat afecta al nostre nivell d'estrés, i per tant a la nostra salut mental. "La gent que conec que viu a un poble i no han d'agafar transport públic són molt més feliços", explica. "El fet de no poder fer res davant d'aquesta situació és el pitjor. No se com es podrà solucionar, i això ens afecta", diu.

"Hem d'intentar aprofitar aquest temps que estem al transport públic per fer altres coses com per exemple llegir, i així pot ser ens afecta menys", conclou.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer