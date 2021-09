Escrivá va assegurar que en cap cas planteja una reforma laboral perquè es treballi fins els 75 anys, si no, que s’hauria de fomentar que les empreses no expulsin els seus treballadors a partir dels 55 anys. A més, va afirmar que la seva aposta passava per incentivar la jubilació atrassada per aquells que desitgin seguir treballant més enllà de la jubilació ordinaria. Tot i això, el sistema laboral està preparat per assumir més treballadors?