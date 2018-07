Creus que és prioritària la reforma de l’avinguda Meridiana?

ENQUESTA

Els veïns estan farts que l’avinguda Meridiana sigui una autopista per on diàriament circulen prop de 100.000 vehicles i es creuada per 10.000 vianants. Per això, la plataforma ‘Som Meridiana’, que agrupa 25 entitats dels tres districtes que travessa l’avinguda, ha elaborat un manifest en el què reclama al govern d’Ada Colau una reforma integral amb més zones verdes i menys carrils per al trànsit rodat.

Els sis quilòmetres i mig de l’avinguda Meridiana son actualment una via d’entrada i sortida a la ciutat, i no una avinguda d’ús per als barcelonins com demanen els veïns, comerços i entitats dels districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. L’objectiu es pacificar i humanitzar la Meridiana, reduir els índexs de contaminació i soroll, i millorar la convivència entre vehicles, vianants i ciclistes.

L’Ajuntament, conscient que és una assignatura pendent, ha presentat quatre propostes, que espera consensuar amb els veïns i portar al ple municipal per a la seva aprovació si compte amb el suport suficient dels partits de l’oposició.

La primera proposta -la més ambiciosa i la que més convenç al govern municipal- aposta per mantenir l’amplada actual de les voreres, eliminar dos carrils d’entrada i sortida a la ciutat, crear un carril bici central i augmentar l’arbrat i la zona verda.

Les altres tres propostes mantenen els carrils per sentit actual. La primera es basa en la incorporació d'un carril bici central sense reduir voreres; la segona, en la incorporació d'un carril bici central reduint voreres, i la tercera en la creació d'una calçada central i dues de laterals, un carril bici i la reducció de les voreres i el manteniment del nombre de carrils.

Què opines? Estàs a favor de reformar l’avinguda Meridiana? Creus que es prioritària la reforma? Es possible? Quines conseqüències pel trànsit tindria la supressió de carrils en una via d’accés tant important com aquesta?

