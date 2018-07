Creus que els mòbils han millorat la nostra qualitat de vida?

ENQUESTA

La irrupció dels mòbils en la nostra vida quotidiana, el món laboral o les relacions socials ha comportat una millor qualitat de vida? O vivim massa pendents i en fem un ús abusiu? Com ens han influït les noves tecnologies? Sabem utilitzar-les? Ens han ajudat a guanyar temps o l’excessiva dependència en impedeix dedicar-nos a altres activitats? Vivim hiperconnectats? Et consideres un addicte als mòbils, els grups de converses o les xarxes socials? Quantes hores al dia dediques al mòbil?

Més enllà de les possibilitats de la telefonia mòbil, les virtuts de les noves tecnologies o els avantatges del món digital, països com França han començat a regular els usos socials dels mòbils. L’objectiu és, entre altres, reconèixer i protegir per llei el dret a desconnectar del treball fóra del horari laboral. Creus que cal una legislació específica per posar límits als usos del mòbil per motius laborals? Cal fixar uns horaris per les trucades, els missatges o els correus de feina? Els mòbils envaeixen la nostra vida privada o ajuden a la conciliar feina i família?

I entre els joves i adolescents? Com han influït els mòbils i el món tecnològic en les seves relacions? A quina edat creus que haurien de poder fer-ne us? Viuen massa pendents del món virtual de les xarxes? Com els afecta en els estudis, la concentració, la salut o els hàbits culturals?

Coincidint amb la celebració del Mobile Wolrd Congress a Barcelona digues la teva al programa ‘La Ciutat’ amb Albert Lesan, de dilluns a divendres de 12.30 a 14h.