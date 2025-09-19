Creix el nombre d'ofegats a les platges de Catalunya

La campanya de bany d’aquest estiu ha finalitzat amb un balanç preocupant: 20 persones han perdut la vida per ofegament a Catalunya. Aquesta xifra representa un increment de tres víctimes respecte a l’any anterior, amb un augment concentrat especialment a les platges. En canvi, les piscines han registrat tres morts menys, mentre que les aigües interiors han mantingut les mateixes dades que el 2024.
El mes de juliol ha estat especialment crític, amb nou víctimes mortals, convertint-lo en un dels períodes més negatius dels darrers anys. Tot i això, l’agost va mostrar una tendència a la baixa amb quatre morts, i el setembre ha tancat sense cap incident mortal.
El perfil de les víctimes
Montse Font, cap del Servei de Gestió d’Emergències de Protecció Civil, ha destacat en declaracions a Onda Cero el perfil mitjà de les víctimes: "Acostuma a ser el d'un home, major de 70 anys i nacional, però, quan parlem d'ofegaments amb bandera groga, també podem parlar de joves que mostren menys reserves a l'hora de banyar-se al mar". Per això, ha posat èmfasi en la necessitat de reforçar la prevenció i la consciència ciutadana.
Creixen els ferits a les piscines
Un altre indicador que genera preocupació és l’elevat nombre de ferits a les piscines, especialment entre els menors d’edat. Dels 28 ferits registrats durant la campanya, 22 eren infants o adolescents, una dada que evidencia la importància de la vigilància activa i les mesures de seguretat en entorns aquàtics domèstics i públics. En aquest sentit, Font ha assegurat que els flotadors "no són un joc" i cal sempre l'atenció permanent dels adults.
Des de Protecció Civil es fa una crida a la prudència, recordant que, malgrat el final oficial de la temporada, encara poden quedar dies de calor que convidin al bany. La responsabilitat col·lectiva i la prevenció continuen sent claus per evitar noves tragèdies