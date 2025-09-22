Com cada dilluns, a La Ciutat la Montse Valls posa les millors cançons sempre amb la premissa de que incorporin les paraules que ens proposeu al whatsapp del programa, el 676 67 09 08.
Cançons d'aquest segle
Avui les tres paraules triades han estat ‘cotxe’, ‘moneda’ i ‘desig’. Qui no ha faltat a aquesta cita han estat grans artistes com Taylor Swift, Adele o Aitana, però la Montse també ens ha portat temes divertits com ‘Kit’, de Ladilla Rusa o ‘Los coches chocones’ de Los Desgraciaus.
Ara haurem d’esperar tota una setmana per saber quines són les cançons del segle passat que ens portarà el Robert Calvo amb aquestes mateixes paraules.