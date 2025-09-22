PARAULA DE CANÇÓ

Cotxe, moneda i desig

La Montse Valls ens porta la millor música amb aquestes tres paraules

ondacero.es

Catalunya |

Com cada dilluns, a La Ciutat la Montse Valls posa les millors cançons sempre amb la premissa de que incorporin les paraules que ens proposeu al whatsapp del programa, el 676 67 09 08.

Cançons d'aquest segle

Avui les tres paraules triades han estat ‘cotxe’, ‘moneda’ i ‘desig’. Qui no ha faltat a aquesta cita han estat grans artistes com Taylor Swift, Adele o Aitana, però la Montse també ens ha portat temes divertits com ‘Kit’, de Ladilla Rusa o ‘Los coches chocones’ de Los Desgraciaus.

Client Challenge

Ara haurem d’esperar tota una setmana per saber quines són les cançons del segle passat que ens portarà el Robert Calvo amb aquestes mateixes paraules.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer