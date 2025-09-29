Cotxe, moneda i desig vintage

És dilluns, i això vol dir que arriba el moment de posar-li música a la setmana de la mà, en aquesta ocasió, del Robert Calvo que ens porta la versió vintage de les paraules moneda, cotxe i desig, després de que la Montse Valls ens portès la setmana passada la versió més moderna.
Primer de tot, amb la paraula moneda ens ha portat primer una cançó que ens parla de la Fontana di Trevi, una altra del gran Carlos Cano, i fins i tot ens ha portat una de Mary Poppins!
Amb la paraula desig ens ha portat a Lalo Rodríguez amb 'Devórame otra vez', una cançó de Nadal de Gloria Stefan que es diu 'Tres deseos', i una altra que es diu 'I wish you know'.
Finalment amb cotxe hem acabat escoltant a Estopa entre moltes altres coses!