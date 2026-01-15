Costa: "Hem d'innundar d'oferta el mercat de l'habitatge"

Si els preus que s’han de pagar per mantenir casa nostra calenta a l’hivern i ventilada a l’estiu són un problema, encara ho és més la dificultat per accedir a un habitatge. I atenció amb la següent dada, que tampoc és gens esperançadora: segons el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), durant el 2025 s’han visat 16.100 habitatges d’obra nova, un 7% menys que l’any anterior. En plena crisi de l’habitatge, Barcelona ciutat presenta les xifres més baixes dels últims 10 anys.
La capital catalana havia estat històricament el punt fort de la construcció, però al llarg de la darrera dècada la situació s’ha revertit i ara repercuteix en la caiguda general de Catalunya. En nombre d’habitatges, la demarcació de Barcelona és l’única amb dades negatives, i Barcelona ciutat, amb 1.195 nous habitatges visats, viu una davallada del 40% respecte al 2024 i presenta la xifra més baixa dels últims 10 anys. Principalment, perquè no hi ha lloc on construir. La solució passa, a Barcelona, per rehabilitar edificis envellits. Tot i això, 6 de cada 10 habitatges visats el 2025 es troben a la demarcació de Barcelona, una dada que accentua la crisi d’habitatge que travessa Catalunya. Les dades, doncs, queden lluny dels objectius polítics. Sònia Oliveras, directora general del COAC, apunta que "ja hi ha voluntat política però encara no s'està notant en els habitatges visats pel sector privat".
Ara bé, les bones notícies arriben quan ens fixem en els habitatges de protecció oficial. Si ens quedem encara a Barcelona, representen la meitat dels 1.195 habitatges visats l’any passat. És un 300% més que el 2024. Aquestes dades, però, deixen encara al marge les polítiques públiques. I és aquí on resideix l’esperança del sector. El degà del COAC, Guillem Costa, preveu que en els pròxims mesos entrin en aquest circuit els 2.000 pisos licitats en sòls públics que la Generalitat ha tret a concurs per promotors privats, emmarcats en els 50.000 que vol aixecar per llogar-los a preus assequibles. “Els propers anys seran clau per activar aquests projectes.”, apunta Costa, qui afegeix que "arquitectes, constructors i promotors estan animats per formar part de la solució.
I paral·lelament a les contencions de preus que s’estan aplicant al 90% dels municipis catalans, Costa xifra en uns 300.000 els habitatges que s'han de construir al llarg de la propera dècada per respondre al repte social, econòmic i demogràfic més gran que Catalunya té per endavant.