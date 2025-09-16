El coratge que ens donen els llibres

Hi ha moltes definicions de coratge, emocional, psicològica, poètica, però el que és cert és que te molt a veure amb el nostre interior, en com ens definim nosaltres mateixos i en com ho posem en valor.
El coratge a la literatura
A vegades ens oblidem d’allò que ens fa feliços i el coratge ens ajuda a tirar endavant allò que realment volem fer a les nostres vides. En aquest pas endavant, ens explica la Laura Garcia, la literatura pot ser fonamental, per això ens porta avui unes quantes recomanacions literàries que ens parlen del coratge:
- ‘La cartera’, de Francesca Giannone
- ‘Aliades’, de Txell Feixas
- ‘Tengo un nombre’, de Chanel Miller
- ‘Això no es diu’, d’Alejandro Palomas
- ‘Por si las voces vuelven’, d’Ángel Martín
- ‘La campana de vidre’, de Sylvia Plath
- ‘Inocencia interrumpida’, de Sussana Kaysen
- ‘No hi ha paraules’, de Francesc Torralba
- ‘Una dona va al metge’, de Ray Kluun
- ‘Martes con mi viejo profesor’, de Mitch Albom
- ‘La historia interminable’, de Michael Ende