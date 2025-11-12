La COP30 des de dins: els reptes i els possibles acords de la cimera mundial pel clima

La 30a Conferència de les Parts (COP30) ha començat a Belém, al cor de l’Amazònia brasilera, amb l’objectiu de situar la regió com a clau per a les solucions climàtiques globals. El país amfitrió vol reivindicar el paper de la selva com a pulmó del planeta i frenar la desforestació, que ja ha fet perdre prop d’un 20% de la massa forestal. La cimera també busca avançar en un finançament més just per als països en desenvolupament i en la integració de tres eixos fonamentals: clima, biodiversitat i justícia social.
Des del Brasil, Pablo Barrenechea, director de Clima i Mercat de la Sostenibilitat d’Ecoedes, ha explicat a La Brúixola que aquesta és una “cimera clau” en un moment d’urgència climàtica i de gran complexitat geopolítica. Barrenechea ha destacat que, a diferència de l’any passat, la presidència ha aconseguit aprovar ràpidament l’agenda de treball, fet que genera optimisme per avançar en negociacions concretes. Entre els grans reptes, ha assenyalat la necessitat de reduir la bretxa d’ambició en els compromisos nacionals, augmentar la inversió en adaptació i fer realitat els acords de finançament adoptats a Bakú.
Pel que fa al clima polític, l’expert subratlla que celebrar la COP al Brasil aporta una nova mirada després d’anys de cimeres en països productors de petroli. “A Belém es viuen cada dia els efectes del canvi climàtic”, recorda Barrenechea, tot insistint que la societat civil i els més vulnerables han de tenir un paper central. Tot i l’absència dels Estats Units en aquesta edició, Barrenechea creu que la transició energètica és imparable, amb la Unió Europea i la Xina com a possibles motors del canvi global.