Convertir l'ingrés hospitalari en un viatge: la proposta de Vall d'Hebron per als pacients més petits

Viure l’ingrés hospitalari com si fos un viatge. Aquest és el nou joc que proposen des de l’Hospital Infantil de la Vall d’Hebron als nens i nenes que hi estan ingressats. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de l’Infant Hospitalitzat, tots ells han començat a rebre la seva ‘motxilla viatgera’, una mena de kit que els amenitzarà l’estada i els distraurà de la seva malaltia.

La motxilla té tot el que necessiten per viatjar, com ara un passaport o un mapa on cada àrea de l’hospital correspon a una zona del món. Així, pot ser que els toqui anar a fer-se una prova al Pol Nord o a Oceania. El kit també inclou un àlbum de fotos, un joc de memòria, un diari i un ‘emocionari’, on els pacients poden plasmar com se senten. "Contenta", en el cas de la Nerea, una pacient de vuit anys que ha estat la primera a obtenir aquest obsequi de mans de la Clàudia, la seva infermera. La petita l'ha rebut amb entusiasme i no ha trigat a triar el seu objecte preferit: "El memory".

Part del tractament

El seu pare, en Sergio, ha observat l’escena amb atenció i esbossant un somriure. Per a ell, aquest kit també és un regal. "És una manera de fer que el temps sigui més amè per als nens que estan aquí", ha dit. El joc, de fet, també és "part del tractament", perquè "ajuda a reduir l’ansietat, la por i l’estrès". Així ho ha explicat Mari Ángeles Aceituno, adjunta a la Direcció d’Infermeria i una de les impulsores de la motxilla viatgera.

De moment, el kit es repartirà entre els pacients d’entre 5 i 12 anys. Passat un temps, se’ls farà un qüestionari de satisfacció per valorar l’èxit de la iniciativa i, si cal, modificar-la. Sempre amb el mateix objectiu: que els nens puguin continuar sent nens encara que estiguin entre les quatre parets d’un hospital.