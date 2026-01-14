El conveni signat el 2021 entre el Govern i Endesa per combatre la pobresa energètica ha arribat a la seva fi sense pròrroga. Aquesta mesura, prevista per la Llei 24/2015, va permetre condonar part del deute acumulat per moltes famílies vulnerables que no podien assumir el cost de la factura elèctrica en plena crisi econòmica i amb els preus de la llum disparats. En declaracions a 'La Brúixola', el coordinador de Pobresa Energètica a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Martí Batllori, assegura que "és prioritari que hi hagi un nou acord amb les companyies subministradores. La llei parla de convenis, i és una eina clau per evitar la desprotecció d’un bé de primera necessitat com és l’energia". Hem de tenir en compte que segons l’Enquesta de Condicions de Vida 2024, un 18% de la població catalana no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. Davant d’aquesta realitat, la Taula del Tercer Sector Social reclama que es prorrogui el conveni o s’estableixi una alternativa urgent que garanteixi els drets de les persones més vulnerables.
Fi del conveni entre el Govern i Endesa per combatre la pobresa energètica
El coordinador de Pobresa Energètica a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Martí Batllori, explica a 'La Brúixola' què significa per a les llars vulnerables la fi del conveni que van signar el 2021 el Govern i Endesa per fer front a la pobresa energètica.