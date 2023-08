Controlat l'incendi que crema Portbou i Colera controlat

Sí, de fet, d’acord amb el Servei Català de Trànsit, aquest matí ha quedat finalment reoberta la Nacional-260 al trànsit habitual de vehicles. Fins a primera d’hora d’aquest dilluns, només hi podien circular veïns i qui es desplacés per feina.

Una trentena de dotacions dels Bombers han estat treballant al llarg de la nit per repassar el perímetre i apagant algunes soques que fumejaven. A primera hora d'avui han seguit les tasques d’extinció per garantir que no hi queden fumeroles ni punts calents. A més, el fet que hagi baixat la Tramuntana ha permès donar l’incendi per controlat. A hores d'ara, una quinzena d'unitats segueixen treballant al camp per evitar que el foc revifi al llarg del dia.

Els alcaldes d'ambdues localitats afectades han agraït les tasques d’extinció dutes a terme pels Bombers mentre posen ara el focus en recuperar la normalitat l’abans possible.

El foc, que ha cremat prop de 600 hectàrees, es va iniciar divendres a la tarda i es va donar per estabilitzat dissabte a la nit. En concret, ha afectat 573 hectàrees, 387 de les quals a Colera i 185 a Portbou.

Els Agents Rurals mentenen la hisòtesi que l'origen de l'incendi seria a causa de l'activitat humana.

Accessos als espais naturals

Pel que fa als espais naturals, els massissos de l'Albera, el Montgrí i Cap de Creus segueixen amb els accessos tancats. D'altra banda els de Tivissa-Vandellòs, els Ports i Cardó-el Boix se'ls ha aixecat la prohibició per accedir-hi.