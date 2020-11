Continuen baixant les dades de coronavirus a Catalunya

Durant tota aquesta setmana les dades de l’evolució de la pandèmia a Catalunya han donat una treva. En l’últim balanç del departament de Salut, el risc de rebrot baixa 9 punts i és de 739 i la velocitat de contagi es manté per sota d’1 en 0,95. Per contra, la incidència a 14 dies continua pujant i és de 818 casos per cada 100.000 habitants.

D’altra banda, salut ha reportat 4.848 nous casos confirmats per PCR i 66 defuncions. Pel que fa als ingressats als hospitals catalans, són ja 2.770, 38 més que ahir, de les quals, 485 es troben a la UCI, 4 menys que ara fa 24 hores.

ESCOLES

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 s'ha incrementat fins als 2.990, 172 més que dimecres, després de tres dies de descens. Això representa un 4,15% del total. Hi ha 73.101 persones confinades i als tres centres completament tancats de dimecres s'hi afegeix la Llar d'infants d'Ordis.