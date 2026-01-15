Continua la vaga de metges per reclamar un conveni propi i la fi de les guàrdies de 24 hores

Continua la vaga de metges amb una segona jornada consecutiva -i, per ara, última- que ha tingut més seguiment que la primera als centres sanitaris catalans. Això sí, es repeteix el ball de xifres: mentre que el Departament de Salut situa el seguiment d’aquest matí en un 7,3%, el sindicat convocant, Metges de Catalunya, parla d’un 53%.
Tot i això, la manifestació d’avui a Barcelona ha estat menys multitudinària que la d’ahir. Uns 600 metges, segons la Guàrdia Urbana, s’han concentrat cap a les onze del matí a les portes de l’Institut Català de la Salut, l’ICS, a Gran Via amb Balmes. Des d’allà, han començat una marxa per la Gran Via i el passeig de Gràcia, on s’han assegut en diverses ocasions en senyal de protesta.
Assenyalen la consellera Pané
Un cop més, en aquesta vaga que també s’està fent a nivell estatal, els facultatius han demanat un conveni propi i millores laborals, com ara la creació d’una nova categoria professional que tingui en compte la seva responsabilitat i formació, així com la fi de les guàrdies de 24 hores. A més, han demanat la dimissió de la consellera de Salut, Olga Pané, a qui acusen de no tenir “cap interès de resoldre el conflicte”.
Recordem que el mes de desembre els metges ja van fer dos dies de vaga, i n’havien fet un altre més a l’octubre. Han estat, per tant, cinc jornades de vaga en els últims quatre mesos.