La contaminació atmosfèrica i els espais verds influeixen en l’estat dels nostres fills

Que la contaminació atmosfèrica no és bona per a la salut és quelcom que ja es coneixia, però ara un estudi del VHIR i de l’IRSJD determina que també està relacionat amb els problemes emocionals dels infants i adolescents.

La importància de respirar aire pur

Tal i com ens ha explicat la doctora Silvia Alemany, investigadora del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del VHIR, hi ha una clara relació entre els nivells de contaminació i problemes emocionals com depressió o ansietat, mentre que l’exposició als espais verds al voltant de l’escola estan relacionats amb una baixa predisposició a patir problemes de trastorns de conducta.

L’estudi, que s’ha fet amb més de 4.000 infants i adolescents d’entre 5 i 18 anys d’escoles i instituts de Catalunya, reforça la necessitat d'implementar estratègies per millorar la qualitat de l’aire, especialment en àrees al voltant de centres educatius.